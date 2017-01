Josué llega a El Diario para saber porqué su mejor amigo le dio la espalda y no sabe nada de él. "Necesito a mi amigo y él me dio la espalda. No sé si podré volver a confiar en él".

Héctor vive sólo con su madre porque sus hermanos mayores se han ondependizado. Algo que él no puede hacer porque en la actualidad no tiene trabajo. Su mejor amigo siente que lo decepcionó en el peor momento de su vida. ¿Por qué ha echado a su mejor amigo de su vida?