"Mi amiga ha roto un matrimonio"

Desiré ha venido al programa para aconsejar a su amiga Alba y nos dice que "quiero que mi amiga sea prudente, su novio está casado con otra". Sobre el novio de su amigo dice que "no me fío del novio de mi amiga, engañó a su mujer y ahora puede engañarla a ella". "Ese chico quería estar con su mujer y con mi amiga a la vez".



Alba lleva un mes con un chico pero parece que la relación, de momentos, no es demasiado seria, simplemente se están conociendo. Alba dice que llevan un mes conociéndose y que por ahora van bien. Nos confiesa que lo conoció en una discoteca y que es muy majo. Reconoce que su novio le mentió y a los cuatro días le dijo que estaba casado. ¿Desconfiará Alba tmabién de su novio casado?