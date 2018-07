Rosa llega a El Diario con la esperanza de poder recuperar a sus hijos. "Abandoné a mis hijos cuando eran unos niños. Necesito recuperarlos". Entre llantos pide a sus hijos que le perdonen. Tiene miedo a que le rechacen. "Mis hijos no se han criado conmigo y me gustaría recuperar su cariño". Nos han confesado que su principal problema fue que "abandoné a mis hijos y a mi pareja por la bebida. Me fui a vivir bajo un puente". Rosa dice que lleva 7 años sin saber nada de su hijo y que no quiere tener relación con ella. ¿Estará a tiempo de recuperar a su hijo?.

Iván tiene cuatro hermanos pero sólo mantiene contacto con dos de ellos. De los otros hace mucho años que no sabe absolutamente nada. Su madre quiere recuperarlo... ¿Le dará una oportunidad?