Ramón Arangüena en El Club del Chiste

CHISTERO VIP

Ramón Arangüena participa en El Club del Chiste como invitado VIP. Nos cuenta que no se pierde ningún programa y pide disculpas porque se ha perdido para llegar a Antena 3 y no se ha leído el guión. Ramón un poco perdido capta que lo que tiene que hacer es contar chistes, no poner vídeos raros.