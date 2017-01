Políticos protagonistas del Club del Chiste en Prime Time

La encargada de buscar el sentido del humor a nuestros cargos públicos será nuestra chistera Martina Klein. La modelo acudirá al sitio de trabajo de nuestros políticos, desde donde tendrán que contarnos los chistes.

Las caras de personajes dedicados al mundo de la política es una de las principales novedades con las que cuenta este renovado Club del Chiste que pasará de su emisión diaria al Prime Time. El programa mantendrá su apartado de ficción, como el Backstage, donde también hemos podido ver rostros conocidos de la pantalla como Angy Fernández, Jaime Cantizano o Secun de la Rosa.

El nuevo formato no se va a olvidar de nuestros actores y actrices favoritos, no sólo los políticos tendrán que demostrarnos que son capaces de sacarnos una carcajada, actores de la talla de Paco León serán nuestros invitados para que no nos falte una sonrisa éste verano.