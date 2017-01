Los políticos catalanes hacen campaña en El Club del Chiste

Hoy, a partir de las 22:00 horas, Joan Herrera, candidato de Izquierda Unida-iniciativa per Catalunya a la presidencia de la Generalitat, mostrará su sentido del humor contando chistes de abogados y políticos, incluso será tentado por Martina Klein para que se lance a contar “alguno verde”.



Además, Herrera se atreverá a confesar que si en lugar de “dar cera al Gobierno” tuviera que hacerles reír, probaría con un chiste.



El ciclo de políticos catalanes lo cerrará Jorge Moragas, diputado del Partido Popular por Barcelona. Moragas participará en el programa del próximo lunes 29 de noviembre, donde recordará un chiste que le contó un amigo diputado sobre “políticos y buenas personas” y confesará su chiste favorito: uno de lo más entrañable sobre un cerdito. El diputado popular, no dudará en lanzarse con un homenaje a Eugenio en el que no faltará ni el mítico comienzo ni el acento del fallecido cómico catalán.



Sánchez Camacho, Herrera y Moragas se suman así a la larga lista de políticos que han querido compartir su sentido del humor con “EL CLUB DEL CHISTE” como Manuel Fraga Iribarne (senador del Partido Popular), Miguel Ángel Revilla (Presidente de Cantabria), Artur Mas (candidato a la presidencia de la Generalitat por Convergència i Unió), Joan Ridao (portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso), Miguel Arias Cañete (Diputado del PP en el Congreso), Josep Antoni Duran i Lleida (portavoz de CiU en el Congreso), Juan José Lucas (vicepresidente segundo del Senado y ex presidente del PP en Castilla León), Antonio Basagoiti (Presidente del PP Vasco) y Josu Iñaki Erkoreka (portavoz del PNV en el Congreso).