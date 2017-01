Llegan nuevas entregas de 'El Club del Chiste'

Antena 3 estrena desde hoy, a las 21:45 horas, nuevas entregas de EL CLUB DEL CHISTE, el espacio de humor presentado por Anabel Alonso, que cuenta con la compañía de cómicos integrada por Leo Harlem, Martina Klein, David Amor, Diego Arjona y Meritxell Huertas.



Las nuevas entregas que ofrecerá la cadena del Grupo Antena 3, de lunes a jueves, contará con la participación de invitados famosos como Carlos Sobera, Juan Manuel López Iturriaga, Ana Ruiz, Jaime Cantizano, María José Suárez, Esmeralda Moya, Patricia Montero, Antonio Hortelano, Fernando Andina, Javier Ares y Javier Ruiz Taboada, Antonio Garrido, Raquel Revuelta, Carlos Baute, Toni Acosta y Úrsula Corberó. Ellos se encargarán de intervenir en el espacio que produce Globomedia contando un chiste o interviniendo como actor en el backstage.



EL CLUB DEL CHISTE es un show de humor que gira alrededor del chiste y que comenzará cada día tres minutos antes de salir a escena. Las actuaciones en vivo estarán salpicadas por escenas grabadas en el backstage. De esta forma, el chiste –un clásico del humor- llegará acompañado de pequeñas píldoras de ficción en tono de comedia donde se mostrarán los momentos previos a las actuaciones. Habrá programa delante pero también detrás de las cámaras.



Una bilbaína de armas tomar (Anabel Alonso) comanda la compañía de cómicos, integrada por el más insigne representante del “new” costumbrismo (Leo Harlem), una modelo argentina que no deja de sorprendernos (Martina Klein), un gallego que deja pequeño a El Duque (David Amor), un típico andaluz gracioso con un atípico “look” neoyorkino (Diego Arjona) y una catalana generosa en risas (Meritxell Huertas). Una compañía unida por un objetivo común: lograr el mayor número de risas por minuto.



Ambientado en un club de estética moderna y cosmopolita, EL CLUB DEL CHISTE busca volver a poner de moda el chiste, un género indispensable del humor que parecía olvidado en televisión. Pero no se queda ahí, sino que avanza un paso más, con la combinación e integración de las actuaciones en vivo con la ficción. Todo ello con una única y sana intención: hacer pasar un buen rato a los espectadores, sacarles una sonrisa y, si llega el caso, hasta una carcajada. Pero eso sí, todo muy rápido pues si la risa se prolonga la audiencia corre el riesgo de perderse la siguiente oportunidad de reírse.



El ritmo frenético de las actuaciones convertirá el espacio en un carrusel de chistes, que permitirá a los espectadores refrescar su memoria o ampliar su repertorio. Habrá todo tipo de chistes y muy diferentes estilos de enfrentarse a ellos, representados en Anabel Alonso, Leo Harlem, Martina Klein, David Amor, Diego Arjona y Meritxell Huertas.



Sin embargo, no sólo los seis cómicos del elenco oficial tendrán la oportunidad de divertir a los espectadores. EL CLUB DEL CHISTE sacará las cámaras a la calle en busca de personas dispuestas a demostrar su talento como cuentachistes. Además, personajes famosos serán protagonistas en otra de las secciones del programa, “El Chiste Vip”.



El backstage, fuente de comedia



¿Acaso los actores no se ponen nerviosos antes de salir al escenario? Tan seguros de sí mismos, tan graciosos, tan ocurrentes, tan espontáneos cuando tienen una cámara delante…. pero no nos engañan. Ellos también dudan, sufren, piden consejo, se enamoran, ríen y lloran, ¡como el resto de los mortales!. Esos momentos previos, cuando los nervios les encogen el estómago, podrán verse cada noche, pues el programa comenzará tres minutos antes de que se suba el telón. Pequeñas tramas cómicas reflejarán lo que sucede detrás de las cámaras: será una sitcom dentro de un programa de humor donde se mostrará la cara más desconocida del espectáculo.



Desde el control de realización a los pasillos, el bar y los camerinos, cualquier rincón del plató puede formar parte del show, que tendrá el escenario principal en el propio club, un local que rememora el estilo del mítico “Studio 54”, con actuaciones en vivo y público en la grada.



“Tú puedes estar aquí”: En busca del mejor cuentachistes anónimo



El programa saldrá a la calle en busca de esos cuentachistes espontáneos, personas anónimas que quieran convertirse en protagonistas del Club y que, tal vez, resulten ser talentos ocultos detrás de la mesa de un despacho.



Todos los días EL CLUB DEL CHISTE mostrará una selección de esos chistes anónimos. El reclamo no puede ser más directo: “Tú puedes estar aquí”. Y es que los mejores valorados podrán repetir la experiencia sobre el escenario y, si repiten su éxito, dar un paso más y formar parte del elenco habitual.