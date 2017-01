La persona que más gracia me ha hecho a mí es Antonio Ozores", asegura el veterano cómico. "Me meé. Yo me he meado dos veces en el teatro y una fue con Antonio Ozores".

Nos cuenta el chiste del tartamudo en la farmacia y los dos chistes más rápidos del mundo. ¡Los tiene patentados! El humorista piensa morir con las botas puestas, como Gary Cooper.

¿Sabes por qué a Isabel Preysler la llaman la primitiva? ¡No te pierdas el genial humor de Juanito Navarro!