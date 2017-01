Especial Nochebuena de El Club del Chiste

Es la noche del 24 de diciembre y una televisión ha confiado en el grupo de artistas encabezado por Anabel Alonso el programa especial de Nochebuena. Los cámaras no llegan porque la nieve colapsa las calles y los nervios hacen su aparición. Afortunadamente, la presencia de Lola Herrera ayuda a calmar los ánimos. La veterana actriz comienza a narrar una historia que sucedió en la Nochebuena de 1954, cuando todavía la televisión no había irrumpido en los hogares y la radio era el medio de entretenimieno preferido.



El show navideño se inspira en el clásico del cine español de los años 50, “Historias de la radio”, para, de la mano de conocidos presentadores de Antena 3 y los integrantes habituales de “El club del chiste”, trasladarse a la Nochebuena de 1954. Radio Capital está a punto de lanzar al aire el especial “Hoy es Nochebuena y mañana Navidad”, el público llena el estudio, pero los invitados, en especial un esperadísimo Miguel Gila, no llegan. La nieve, entonces como hoy, colapsa las calles. La presentadora del espacio Maribel (Anabel Alonso) está de los nervios.

Un viaje a los años 50 con los presentadores más conocidos de la cadena

Una historia de Navidad que recrea con humor, a veces negro, los convencionalismos y penurias de la época. Una recreación de la radio de los 50 que cuenta con la colaboración del “locutor” Matías Prats, “la aprendiz” Susanna Griso, “el mendigo” Jaime Cantizano, “el San José” Jorge Fernández, “el director” Roberto Arce, “la empleada” Mónica Carrillo, “las espectadoras” Lourdes Maldonado e Isabel Sartorius, y “el matrimonio” formado por Manu Sánchez y Sandra Daviú.

Los actores Antonio Molero, Arturo Valls y Laura Sánchez y el torero Manuel Díaz El Cordobés completan la nómina de colaboradores que acompañan en este especial a Anabel Alonso (Maribel), Leo Harlem (Eusebio), David Amor (Fernando), Meritxell Huertas (Angelines), Martina Klein (Amalia), Diego Arjona (Pedro) y Yolanda Ramos (Paquita). Los integrantes habituales de “El club del chiste”, menos Leo Harlem, forman el equipo de locutores de Radio Capital a los que les encargan el programa especial de la Nochebuena de 1954. El equipo se completa con Arturo Valls, que interpretará a Ramón, un caradura simpático empeñado en ligar con Amalia.



A muchos de estos personajes, según recuerda la actriz Lola Herrera a sus jóvenes compañeros, ese programa navideño de 1954 les cambió la vida.

Leo Harlem encarna en esta ocasión a Eusebio, dueño de un bar próximo a la emisora de radio. Por allí pasaron el encargado de deportes de Antena 3 Manuel Sánchez, que interpreta a un cliente al que le gusta beber más de la cuenta; y la presentadora de “El Diario” Sandra Daviú, que ejerce de su indignada esposa. Jaime Cantizano cambiará su cuidado estilismo de “DEC” por los harapos de un vagabundo que entra en el local pidiendo limosna.



Antonio Molero es José, el cuñado de Eusebio, un hombre viudo acuciado por problemas económicos que ve, desesperado, como sus dos hijos no podrán disfrutar de una cena especial en tan señalada fecha. Su vecina Felipa, interpretada por la actriz y modelo Laura Sánchez, le animará a que se presente en el estudio de Radio Capital vestido de San José para ganarse las 2000 pesetas que ofrecen en “Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad” al primero que llegue así disfrazado.



Pero otro San José aparece al mismo tiempo que Antonio Molero. Se trata de Jorge Fernández, otra de las caras más conocidas de Antena 3. Entre los dos se establecerá una divertida disputa. La solución, la noche del próximo 24 de diciembre.



El Cordobés y Juan Pablo Di Pace también colaboran en el especial radiofónico

Como en todo gran espectáculo de radio de los años 50, el programa de Radio Capital contará con invitados de lujo como el torero Manuel Díaz El Cordobés, que mostrará el arte que tiene como contador de chistes, y el cantante Juan Pablo Di Pace, intérprete del popular tema musical We Wanna Rock –sintonía del “El club del chiste”-, que cambiará radicalmente su registro para cantar un villancico.