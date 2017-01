No hay problema que no pueda resolver un famoso. Sólo hay que encontrar el adecuado para cada ocasión. Que te has quedado huérfano... Pues a casa de Angelina Jolie que te hace hueco. Que no te gusta tener vecinos de piel oscura... Pues eso lo resulve Sarkozy en un pis pas. Que necesitas un chiste para animarte un poco... Pues cualquiera de los que aparecen en nuestros chistes VIP te lo cuenta encantado.