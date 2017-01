Los chistes del 19 de octubre

Chistes cortos inocentes

Pepa Rus cuenta de dos monjitas que van pidiendo y llaman a una casa... Somos las hermanas de Cristo... David pregunta: ¿Por qué los cubanos llevan siempre el pelo corto?. Martina y un señor que llama a su mansión: ¿Ha llamado algún imbécil hasta ahora?. Diego y una pareja de viejecitos que van al hospital y quieren hacerse la prueba del sida. Meri cuenta que dos amigas se encuentran y dice: Tía, no se nada de Julia. Leo y el marido que llega a casa: María, me he comprado un garaje.

Pepa Rus cuenta de un padre que regala un pedazo de coche a su hijo impresionante con una estampita de San cristóbal en el salpicadero. ¿Que sucederá?. Cuenta, también, de dos amigas que están hablando y dice una: Tía, hace 15 días he escrito por internet para conseguir novio y he escrito que quería un especimen pequeñito, gracioso, con buena apariencia, que le guste el mundo acuático... ¡Quién le contestará?. Además, Pepa nos lleva al aeropurto de Moscú y ve a un espía perseguido por el Servicio Secreto Ruso.

Chistes VIP

Elena Martín cuenta uno de un optimista y un pesimista. Antonio Pagudo nos recuerda ese que va al médico y le dice: ¿Doctor, qué tengo?. Laura Herrera y Aauri Bokesa preguntan: ¿Qué le dice una cerilla a otra?. Fernando Andina se convierte en piloto de avión pidiendo pista para aterrizar. Carlos Heredia pregunta ¿Qué es lo que se ve desde la torre más alta de Toronto?.