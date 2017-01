Pepa Aniorte y los chisteros del programa nos cuentas estos chistes cortos. Un cuarto de baño, cinco rayas puestas y seis amigos... ¿Cómo se llama la película?

Martina cuenta de un tío que ha pasado la noche con su amante brutal, toda la espalda arañada. David habla de un policía que está haciendo la ronda por la noche y acaba pronto lo que tenía que hacer. Diego cuenta de un tío a su casa a las 7 de la mañana con una 'tajá' monumental. Meritxell relata la historia de una señora que sube al autobús a las 7 de la mañana con las bolsas que no puede más. Leo se atreve con dos ganadores de raza porcina hablando entre ellos: Tengo un problema grande, no puedo cruzar la cerda porque se me ha puesto malo el gocho y no sé qué hacer.

Chisteros VIP en el programa. Carmen Gutiérrez se va a la selva con un tio que tiene un sable bestial y va cortando la maleza. Borja Voces nos cuenta que un señora divorciada se echa un novio que se pone enfermo y va al hospital. Belén Rueda se atreve con una uva verde y otra morada. Carolina Casado habla de un gitano que va con un coche robado. Eloy Yebra nos abre el telón. Fernando Cayo: "Papá, papá, coco armario".