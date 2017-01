Los chistes del 8 de noviembre

Chistes cortos del 8 de noviembre

Yolanda Ramos pregunta que ¿cuántos actores se necesitan para enroscar una bombilla?. David Amor nos habla de un mujer muy tímida. Meritxell Huertas cuenta de una abuelita que está esperando en un paso de cebra. Sergio Arjona habla de un tío que pide una cama muy resistente. Martina Klein habla de una profesora que pregunta a pepito, ¿qué es un canibal?.

Leo Harlem cuenta de dos amigos que se acaban de separar de sus respectivas esposas y se encuentran. Estoy descorazonado, no quiero ver una mujer en un año por lo menos... Meritxell Huertas relata la historia de un matrimonio un poco mayor que se va a hacer un chequeo al médico. Pasa primero el marido y todo está bien, pero le cuenta un detalle... David Amor cuenta de un hombre que está hablando con su mujer: cariño estoy preocupado porque tengo un dolor que me empieza en la ingle y que me empieza a subir y acaba en la muñeca...

Diego Arjona cuenta de dos ladrones que van a robar/perpetrar un robo en un hogar y empiezan a mirar lo que hay. Uno de ellos da la solución para entrar por la ventana... Yolanda Ramos cuenta de una tía que está quitando hojitas secas de su jardín y se encuentra con una bolsa de basura y dentro un gato muerto. Se va a la policía... Martina Klein narra la historia de dos amigas, muy amigas que se encuentran. Una se acaba de ir de luna de miel y ha vuelto y la otra, que es supercotilla: Cuéntame, qué tal todo.