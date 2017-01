Aunque la Campanario y su madre no cumplirán las penas al ser inferiores a dos años, pero tendrán antecedentes judiciales.

Por su parte, el padre de Jesulín ha descubierto la verdadera situación familiar tras conocerse la culpabilidad de su nuera. Asegura que no está de acuerdo con la sentencia, que “tendría que haber salido absuelta”. Ha afirmado que “en el juicio no se ha demostrado nada y que ella ha salido con éxito porque no entrará en la cárcel”.

También ha hablado de Carlos Carretero. Ha dicho que a él no le ha hecho nada, que ha sido amigo suyo y que con él fue magnífico. Él no le presentó a María José Campanario.

Aunque en DEC hemos oído conversaciones que podrían parecer lo contrario, Humberto Janeiro se ha mantenido al margen de los chanchullos de Carlos Carretero. ¿Se ha lavado las manos?