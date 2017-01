Agradece que DEC le haya invitado al programa ya que tiene mucho que aclarar. "Eramos amigos bastante íntimos; yo era muy amigo de su actual pareja", asegura Juan Carlos Menéndez. También afirma que no les conoce sólo por venderles droga, sino por una relación de amistad. "Es una consumidora que no sabe salir por ahí sin tener su bolsita en el bolsillo".



Conoce a Mayte y a Fernando desde el año 2002, asegura. "Aún no había roto con Julián", continúa. "Lo normal era un gramo o dos gramos diarios, a no ser que el fin de semana la fiesta se alargara. Ellos consumían todos los días", matiza el que fuera camello particular de la ex de Julián Muñoz"



"Mayte Zaldívar mintió al juez cuando dijo que consumía cocaína ocasionalmente", deja claro Menéndez. "En aquél momento Mayte y Fernando era una pareja formal de cara a la galería. Pero luego, cuando rascaban la nariz, tenían una afición muy grande. Se tienen engañados el uno al otro del grado de afición que tienen".