Se llama Patricia, melena rubia, grandes ojos y cuerpo de infarto. Lo que conoce de José Campos le gusta mucho: "Muy cariñoso, pasional, atento..."

José se ha definido como una persona muy tradicional, con ideas conservadoras y que no consiente una infidelidad, ni por un lado ni por el otro. Patricia: "La segunda vez que le vi, le pregunté si estaba casado y me dijo a eso no les importancia".

El marido de Carmen Martínez Bordiú, a juzgar por las palabras de Patricia todo un experto en las artes amatorias. "Mi primer encuentro íntimo fue en la habitación de su hotel, me encantó. Si tengo que poner una nota del uno al diez, le pondría un diez". Y según Patricia, éstas son sus habilidades en los momentos más íntimos: "es fogoso, pasional, tierno,..."