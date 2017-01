"No he maltratado a mi madre"

"Si ella hace un acto de reconciliación, me retracto y ya no iremos a los tribunales", dice indignada Charo Reina, que se siente muy dolida con su hermana. Hace unos días, la cantante iba en el coche cuando escuchó a su hermana por la radio y decía que no se arrepentía de sus declaraciones.



María Patiño ha hablado con la hermana de Charo Reina. La hermana organizó un homenaje a Juana Reina y Charo no fue invitada. Fue entonces, cuando surgió la polémica. La cantante tampoco tiene buena relación con su tío Federico, viudo de Juana Reina, a raíz de un primer homenaje al que tampoco fue invitada. "Yo no he manchado jamás el nombre de Juana Reina. Lo llevo por bandera a todos los sitios", afirma Charo.



José Manuel Parada defiende a la cantante: "Ella es la única que ha defendido el apellido Reina en el escenario". Cuando ha preguntado a Charo desde cuándo vienen los problemas con su hermana, ella asegura que siempre han sido muy distintas desde pequeñas.



En relación a sus problemas con María del Monte, Charo Reina asegura que le han apoyado desde su antiguo trabajo, pero Chelo García-Cortes lo desmiente. "Si tengo que quedar por mentirosa, me da igual, pero no puedo decir los nombres", dice la cantante. Si me tengo que sentar con María del Monte, no tengo ningún problema en hacerlo".



María Patiño afirma que María del Monte le dio un puñetazo a Juan "el golosina". Charo Reina defiende al "golosina" y asegura que él no hizo ningún acto obsceno.



"Yo no le he pedido dinero prestado a Isabel Pantoja", dice la cantante. Chelo García-Cortés dice que Isabel está enfadada con ella porque le dejó dinero. "Yo estuve ingresada y caí en una depresión enorme", dice Charo Reina. Culpa a su enfermedad como causa de que no recuerde que Isabel le prestó dinero pero le parece mal que Isabel no se lo haya pedido directamente.