La madre de Isaac dispuesta a matar por su hijo

Bienvenida, la madre de Isaac, ha acudido al plató de DEC para exigir que Falete le pague lo que le debe porque por su culpa ella ahora no tiene hogar. Afirma que avaló al artista y eso le ha hecho perder todo porque no se lo ha devuelto. No obstante, su hijo Isaac también debe mucho dinero y al parecer es el que está realmente detrás de que su madre se haya quedado sin casa pero Bienvenida no quiere aceptarlo.

A lo largo de la entrevista ha llegado a reconocer que ella no sabe todo lo que su hijo hace de puertas de casa para afuera y que tiene gustos y aficiones caras pero que cada uno es como es y su hijo ha salido así. Aunque los colaboradores de DEC han manifestado que su hijo Isaac podía haber evitado que su madre se quedara en la calle, no lo ha hecho, pero lo cierto es que Bienvenida quiere aferrarse a él porque, según ha dado a entender en DEC, su hijo es todo lo que tiene.

Isabel, la madre de Falete, también ha querido entrar en directo por teléfono para destacar que Isaac ha siendo siempre un sinvergüenza y que Bienvenida es víctima de ello.