"Isabel es una manipuladora"

Chelo García Cortés, gran amiga de la Isabel Pantoja, asegura que la tonadillera está dolida e indignada con Pepi, persona a la que le dio su total confianza y quien considera que la ha traicionado. Pero esto no parece frenar a Pepi, la que fuera la asistente personal de la cantante durante años ha decidido contarlo todo.

Pepi tiene pocas cosas buenas que contar de Isabel, afirma que es mala y manipuladora. Pese a llevar años trabajando para la cantante asegura que su situación laboral no estaba regularizada, que no tenía un sueldo, y cuando lo pidió ésta se molestó. Además cuenta que cuando no le interesó la dejó "en la calle sin derecho a nada".

Cuando a Pepi le preguntamos por la relación de Isabel con Julián, esta contesta que si él no hubera sido el alcalde de Marbella la cantante no se hubiese fijado en él. Asegura que hubo un momento en que Isabel quiso casarse con el ex edil, e incluso que se planteó tener un hijo con él, pero que "eso duró muy poco".

En este especial DEC dedicado a la Operación Malaya también contamos con el testimonio de Merche, la que fuera durante 8 años la consejera esotérica de Isabel Pantoja. Merche ha sido la persona que ha asesorado durante años a Isabel, y asegura que le advirtió de todo lo que podía ocurrirle si continuaba su relación con Julián, pero le pudo más la ambición. Además cuenta que gente del entorno de Isabel quiso apartar a Julián de Isabel, incluso que la misma Mayte Zaldibar quiso utilizar la magia negra para que Julián abandonara a la tonadillera.