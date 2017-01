"No había crisis entre Isabel y Paquirri"

"Tengo ganas de terminar la temporada e irme a Cantora", dice Arturo Luna poniendo en su boca palabras del torero. Para él no había crisis con Isabel Pantoja. "Paquirri cambió los toros por unos más caros. Además, estaba gordo", asegura.



Incluso en ese negocio había un "pack" en el que estaba involucrada Isabel Pantoja. "Paquirri eligió los toros y los toreros y el Ayuntamiento de Pozoblanco tuvo que hacer todo lo que él quiso. Él toreaba por la tarde y por la noche cantaba la Pantoja", dice Arturo. "Antonio Rivera me confirma hace un año que en la finca tenían 180 toros, que eran 30 corridas, 70 u 80 millones. Yo creo que ese fue el problema. Dinero no, porque estaba invertido", asegura.



"Él llamo a Isabel Pantoja cuatro veces desde el hotel y no logró hablar con su mujer. Hizo dos llamadas antes de comer y dos después. La última a la salida del hotel, vestido de torero", confiesa Arturo Luna. Además, en exclusiva, el médico responsable de la enfermería de Pozoblanco nos ha contado cómo fue la cogida y posterior intento de salvación del torero.