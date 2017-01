"No estoy seguro de que el niño sea mío"

El ex yerno de Paco Marsó se ha sentado en el plató de DEC para dar a conocer las dudas que tiene acerca de la paternidad del hijo de Diana Patricia. Según Enrique, él y su ex pareja mantenían una relación abierta, por lo que no tiene seguridad de que el niño sea suyo.

'Diana Patricia me pidió que me declarara culpable de los cuatro atracos'

Aunque parezca contradictorio, nuestro invitado ha asegurado que el verdadero motivo que se esconde detrás de la petición de las pruebas de paternidad es el reconocimiento de que el hijo es suyo para que se le permita verlo, ya que ha insistido en que Diana Patricia evita que el niño pueda ver a su supuesto padre.

En cuanto a los trece años que pasó en prisión por el robo a cuatro bancos, Enrique ha asegurado que Diana Patricia participó en todos ellos. Según él, se declaró culpable porque ella le pidió que lo hiciera por el niño.