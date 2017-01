Destapado el montaje sobre una supuesta paternidad de Alejandro Sanz

Charo Cano es la mujer que ha presentado una demanda de paternidad a Alejandro Sanz por ser la madre de Isabel, una supuesta hija del cantante. Esto ha sido a pocas semanas de que Alejandro Sanz vuelva a ser padre y la demanda todavía no ha sido admitida a trámite.

Yayo explica que al principio creyó la historia de su amiga, pero conforme iba pasando el tiempo, se dió cuenta de que todo era una trama. De hecho, Yayo ha asegurado en DEC, que "las dos quieren explotar al máximo esta historia y sacar todo el beneficio posible". Yayo dice que su amiga y Alejandro Sanz tuvieron una relación esporádica durante 3 años.

La supuesta hija tiene ahora 21 años y nadie se explica por qué ha querido sacarlo precisamente ahora y no antes. Yayo asegura que la supuesta hija seguramente sabe que no es hija de Alejandro Sanz pero sigue los pasos de su madre. Pero Charo nunca le ha dicho que la hija no sea del cantante.

Yayo cree que su amiga es una oportunista y lo que quiere es sacar el máximo beneficio posible. Además, explica que Charo quería que destapara el secreto para luego repartirse el dinero.