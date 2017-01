Charo Reina no está dispuesta a 100.000€ a María del Monte y recurrirá al Tribunal Supremo

Charo Reina ha aclarado esta noche en DEC que la resolución del juez, tras cinco meses de estudio del caso y sin haber declarado demandada y demandante ante el mismo, es injusto, porque según la periodista, se le ha acusado de haber hablado sobre la presunta orientación sexual de la cantante María del Monte siendo incierto.

La informadora asegura en el plató de DEC que: ‘En ningún momento ha hablado de manera ofensiva ni hiriente sobre ninguna opción sexual de María de Monte’.

María Patiño, en contraposición, aclara que el juez no ha manifestado en ningún momento que la acusación haya sido a causa de las supuestas palabras que Charo Reina ha vertido sobre María del Monte si no que la periodista no respondió nunca explícitamente a cerca de esto pero sí lo hizo mediante insinuaciones. Es por ello que el juez ha declarado culpable a la periodista y a la cadena de televisión donde trabaja por atentar contra la intimidad de la folclórica mediante la colaboración en un juego de insinuaciones en el programa donde ésta trabajaba. Por este motivo, cadena y periodista, están obligadas a pagar el cantidad de 100.000 euros a la parte afectada.

No obstante la periodista ha afirmado que recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo para buscar su amparo.

Charo Reina visitará el plató de DEC para hablar más detenidamente sobre la resolución del juez el próximo viernes 29.