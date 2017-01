"El certamen es decadente"

Jimmy Sola asegura que el certamen se ha convertido en decadente y nulo como negocio y proyección de imagen. Con respecto a la prostitución, no lo vincula directamente a la organización pero si la culpa de pasear a las misses por determinados lugares.



Además. afirma que Andrés Cid no es un profesional del sector cualificado para organizar el certamen. "Tenía una fábrica de papel higiénico de segundas calidades, nos dice". Reconoce que Andrés Cid mueve a las chicas para sus intereses privados y que quizá pueda conducirlas a otros fines.



Una de las misses que participó en esas cenas con altos empresarios fue Eugenia Santana, afirma Jimmy. "Tengo datos de que determinadas misses con intereses socioeconómicos han tenido relaciones no sólo con empresarios, sino con personas de dudosa reputación", nos cuenta el que fuera organizador. "Todos los escándalos comienzan cuando este señor coge las riendas de Miss España", asegura.