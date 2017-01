Campanario no podrá continuar sus estudios

Maria José Campanario, tras un año estudiando en la Universidad y obteniendo unas calificaciones excelentes, no podrá continuar su segundo curso de carrera a pesar de haber pagado su reserva de plaza. La Universidad ha decidido que, de acuerdo a los estatutos que la conforman, no será admitida ninguna persona que haya sido juzgada por una condena firme. Una interpretación errónea por parte del centro de estudios porque actualmente la acusada ha recurrido la sentencia y se encuentra en trámite.

La mujer de Jesulín de Ubrique afirma que se encuentra muy dolida y hundida porque se le ha privado de su derecho a estudiar y además, no podrá continuar en otra universidad debido a que el sistema educativo que llevaba a cabo desde el curso pasado existe exclusivamente en este centro.

No obstante, María José no ha dudado en acudir a los Juzgados para interponer una denuncia a la Universidad por no permitirle finalizar los estudios que comenzó el año pasado.