Antonio Canales traicionado y dolido por su pareja sentimental

El invitado entró a plató con una excesiva seguridad en sí mismo y, lleno de cinismo, proclamó su amor hacia Antonio Canales durante toda la entrevista llevada a cabo por los colaboradores de DEC. Admitió que su relación con el artista se había consagrado tras la publicación de las imágenes. La realidad no se acercaba ni de lejos a lo que Juanjo quería hacer creer a los colaboradores de DEC y a Jaime Cantizano.

Mientras el 'amante' de Canales afirmaba que su relación se había consagrado y fortalecido tras hacerse públicas las polémicas imágenes en la playa, la audiencia era partícipe de la emisión de la conversación telefónica grabada que Gema López había mantendio con Antonio horas antes. El artista se mostraba dolido y hundido por la trampa que le había tendido la persona de la que él se había enamorado tan locamente. Con todo el dolor de su corazón llega a la conclusión, atando cabos, de que Juanjo había contratado los servicios del fotógrafo para llevar a la televisión la historia entre ambos y ganar dinero a costa de la popularidad de Antonio Canales.

Gema López, colaboradora de DEC, muestra a Juanjo esa conversación y le acusa de aprovecharse de la popularidad del bailarín para ganar dinero porque, entre otras cosas, el bar del que es dueño tiene muchas deudas e irregularidades legales. Además de destapar la traición de Juanjo hacia Antonio, le afirma que su exnovia y su propio hermano, Jacinto, alertaron al bailarín de las malas intenciones de Juanjo.

Como el dicho popular describe: 'Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo'.

Juanjo Fernández llevaba presuntamente en contacto mucho tiempo con la agencia de prensa que tomó las fotos porque perseguía aprovecharse de Antonio Canales y humillarle públicamente. No solo mostró en DEC que no tenía escrúpulos y que era capaz de mentir abiertamente sino que, además, se tomó la licencia de insultar a los colaboradores del programa y al propio presentador que no dudó ni un segundo en expulsar del plató al invitado.