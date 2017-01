Antonio Canales: "Mi corazón lleva llorando muchos días"

Antonio Canales se sienta esta noche en DEC y nos confiesa tres cosas desde lo más profundo de su corazón: "Cuando un hombre llora con un llanto genuino, verdadero es igual que el llanto de un niño y así lleva llorando mi corazón 15 largos días y 15 largas noches... Lloro de impotencia, de la vergüenza de que hayáis tenido que ver esas imágenes tan vergonzosas mías...". La segunda cosa que declara Canales es que da las gracias a sus hijos, a su mujer Malena, a su madre y a mis admiradores y amigos y a DEC por darme la oportunidad de poderme expresar. Y por último nos dice que "la hombría no se mide por lo que te metes o tú metas, la hombría se mide por otros atributos que muy pocos poseen... Sentiros orgullosos de mí porque yo me siento orgulloso de vosotros. Os quiero mucho"

Antonio Canales afirma en DEC que "Soy un idiota, he sido engañado por un hombre que creí que me amaba". También nos ha confesado que "Nunca he ocultado mi bisexualidad". Además, nos ha dicho que "He estado enganchado a las drogas y he tocado fondo, pero gracias a Dios ya estoy curado". El bailaor nos ha dicho sobre Juanjo que "No puedo sentir nada por él, porque no le he conocido. ¿Cómo he podido estar ciego siete meses, engañado completamente. He estado locamente enamorado". También nos ha dicho que "Creí que Juanjo era un buen hombre, no me di cuenta que me había enamorado de un chulo".

"Antonio me da asco y para hacer esto, tengo que tomarme viagra". Estas son las palabras de Juanjo en unas grabaciones telefónicas a las que ha accedido el programa donde se demuestra que Juanjo podría estar detrás de esta traición al bailaor. Por ello, el abogado de Juanjo ha emitido un comunicado durante la emisión de DEC anunciando que cualquier grabación telefónica o auditiva que se emita sin previa autorización de Juanjo en el programa, atentaría contra el Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

Además, el hijo de Antonio Canales, Antonio, entra en directo telefónicamente para hablar sobre su padre y para agradecer que no se emitieran las imágenes en su totalidad.