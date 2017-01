Sin rodeos, Arantxa pisó fuerte el plató de DEC después de pasar según confesó, la peor semana de su vida. Nos enseñó los mensajes que le envió Fran a su móvil y que prueban sobradamente que la relación que mantuvieron fue más que sexo. "Tú si que tienes los ojos bonitos", "me ha encantado y tengo muchas ganas de abrazarte", "Eres peor que la droga, no veas como enganchas" o "Conocerte ha sido lo mejor de mi vida", son alguno de los sms que le envío el marido de Belén.

Fran a Arantxa: " Si tu me dices que no me case, no me caso"

Arantxa también desveló que Fran en numerosas ocasiones le confesó que él no aguantaba más a Belén Esteban, que no la soportaba y estaba cansado de ella, de sus insultos y desprecios.

"Si tú me dices que no me case no me caso". Arantxa volvió a reiterarse que eso se lo dijo Fran días antes de su boda con Belén Esteban pese a que él ahora lo niega.

Al mismo tiempo, María Patiño, contó los problemas que tiene Fran con la bebida y aseguró que ha estado en tratamiento. Parece que el marido de Belén Esteban tiene muchos más problemas y más graves de lo que se esperaba

Arantxa, aseguró que Fran le dijo que le cuidaría y no lo hizo. También cree que se han dicho muchas mentiras sobre ella respecto a los rumores de su relación con el mundo de las drogas.