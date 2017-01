¿Cuáles son los límites del universo?

El universo es inmensamente grande y nosotros somos una parte muy pequeña del firmamento. Sabemos que hay millones de planetas hubicados en sistemas solares que no conocemos y desde tiempos inmemorables los humanos nos hemos preguntado si estamos solos en el universo. En la antiguedad pensaban que todo giraba alrededor de la tierra, pero hasta la llegada de los telescopios no pudimos comprobar que eso no era cierto. También, con el paso de los años descubrimos que estamos en un planeta aislado y que la tierra pertenece a la galaxia de la Vía Láctea, una de las muchas existentes en el universo.

