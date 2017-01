El último programa de 'Casados a primera vista' por Super Falete

Han sido siete semanas, pero se acabó y ya no podremos ver situaciones tan interesantes como a Laurent beber leche directamente de la tetilla de una cabra, mientras Toñi vomita o dice que el cabrito tiene el mismo pelo que Laurent y que “hablan” igual. ¿Por qué hablan igual? ¿Porque bebe “gon” y come “caguillegas”? El belga ha demostrado ser tan paciente que todos le hemos cogido algo de cariño. El suficiente como para que nos alegremos de que esté divorciado.



Se terminó también lo de Quique y Vero. Quedan atrás los cruceros amorosos en teleférico, las broncas por el tabaco y el recuerdo de aquel día en el que Samuel L. Jackson en persona les estaba esperando en Los Angeles para hacerse unas fotos. Esta pareja ha ido de más a menos. Se besaban mucho pero, al final, ella ya le soltaba alguna indirecta muy sutil, apenas apreciable, del tipo "Sin ti he estado de puta madre". Estas cosas le han hecho pensar a Quique que, a lo mejor, les faltó otro viaje en teleférico. O más gominolas.



En cambio, Gloria y Salva siguen juntos. Sí, la misma Gloria que le montó un número a Salva en la noche de bodas, la que parecía muy borde, la de los cuadros de vampiros. Y sí, Salva, el mismo el que viajó con unos tupper de sopa de su madre y su osito de peluche a casa de Gloria. Es curioso, pero esta pareja funciona. Y tiene que ser amor verdadero porque se han dicho que sí a pesar del programa de ordenador que envejecía los rostros de una forma despiadada. Si esta imagen no ha conseguido borrar de la mente de Salva su fantasía de ver a Gloria desnuda y rodeada de pasteles, este matrimonio será solido. En cualquier caso, parecen buenos chicos los dos y les deseo mucha suerte.



¿Lo veis? Al final, me he puesto tierno y no quería...