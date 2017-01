Tensión entre Pedro y Mónica: “No estoy enamorado de ti ni me gustas”

PROGRAMA 8 | SEGUNDA TEMPORADA 'CASADOS A PRIMERA VISTA'

Lo que parecía una cena romántica de reconciliación entre Mónica y Pedro se convierte en "la mayor bronca que hemos tenido". A punto de finalizar sus últimos días de convivencia antes de tomar la decisión de seguir juntos o no, la pareja vive una velada tensa, llena de reproches y con muchas lágrimas de por medio. Pedro intenta ser sincero con Mónica que aprovecha el momento para reprocharle todo lo que no le gusta de él "El problema es que no me conoces, eres caballero en estupideces". Pedro explota ante tanto reproche y le dice a Mónica que no le gusta pero que siempre estará como amigo, algo que enfurece aún más a la de Lugo.