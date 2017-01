"Be water in a Pacific World, my friend" por @SuperFalete

Comenzamos la noche conociendo a Mónica, que es una chica de 21 años y es candidata a Miss España Pacific World al haber ganado previamente el certamen de Miss Castellón Pacific World. Tanto desear la paz mundial trae estas consecuencias: que se crea un concurso específico de belleza pacifista. Mónica nos cuenta que ha tenido varias relaciones, todas largas. Una de ellas duró cinco años. Teniendo en cuenta que solo tiene 21, ha incluido la que tuvo en la guardería con Pablito, que la colaba en el tobogán y le daba chuches.

La pareja de Mónica va a ser Jordi, que le gusta fluir y es como el universo. Nos dice que hasta ahora ha ido de flor en flor y nunca le han dicho que no. Jordi habla spanglish y para él, Mónica es una “chavala nice” que tiene una “familia class” y le pone “hot”. Le interesa mucho el interior y, precisamente por ello, pidió que la candidata fuera rubia.

A la madre de Mónica no le gusta la idea de la boda y se puede observar la evolución de su cabreo en su pamela azul. Jordi intenta ganarse su cariño comentándole que hizo a su hija “con ganas” (le ha faltado un “ya me contarás cómo” guiñándole el ojo). Ella considera que su yerno no ha abordado con seriedad suficiente una boda con alguien que no conoce y parece que está en una despedida de soltero. También hay que tener en cuenta que no le ha dado tiempo a organizarla y puede que esté haciendo una fusión despedida-boda como ya hemos visto que hace con el español y el inglés. Lo importante es que todo fluya. Y parece que fluye porque, al final del episodio, están los dos en un jacuzzi y Jordi nos confiesa que “lo de abajo me dijo help me”.

Mientras tanto, los Jesuses se van de viaje de novios a Brujas (Holanda). Se despiertan de su noche de bodas en una gran cama en la que se ha situado una almohada en el centro como el muro de Berlín. Jesús Macías habla con el servicio de habitaciones y pide un “complet breacfas” o desayuno completo. Visitan el Museo de la Tortura de Brujas, que es básicamente un sitio donde la gente moría “después de pasar muchas fatigas”. Jesús Carrillo lo explica señalando a un maniquí: “con esta cuerda le sollaban toa la frente”, mientras Jesús Macías le explica que Mariana Pineda murió guillotinada.

Es entonces cuando conocemos a Ruth, que es una mujer que ha sido muy exigente en el amor y por eso ha decidido casarse con alguien que no conoce. El método, ese gran desconocido, quiere que sea con Jaime, que nos cuenta que ha estado con muchas mujeres. “Como Julio Iglesias”, añade.

Jaime no lleva a la boda a ningún familiar. Solo le acompaña su jauría de amigos. Unas hienas que empiezan a criticar en voz alta a la hermana de Ruth porque consideran que tiene sobrepeso. Al frente de esta pandilla de borjamaris está el típico amigo cuñao a quien le gusta bromear sobre el físico de los demás porque probablemente en su casa no tenga espejos. ¿Veis qué fácil es hacer lo mismo que los amigos de Jaime? Pero no vamos a caer en eso. Tiene razón Jordi: hay que dejar que todo fluya. Be water, my friend. In a Pacific World, por supuesto.