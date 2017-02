"Torrefactofobia en el parque acuático" por @SuperFalete

Las frases cautivadoras de Juan Diego:

"Los de Murcia hablamos un poco apañaícos.”

“En Atenas se ven cosas a la antigua.”

"Allí en Murcia cenamos mucho esto del kebab. No sabía que en Atenas también lo había.”

“Acrópolis me suena a parque acuático.”

“Las letras en Atenas son muy raras.”

Y cuando pide el desayuno en inglés: “Milk… dos… en la habitación.”

Porque él lo tiene claro: “El griego es como el inglés pero al revés.”

Dejamos a Samantha y Juan Diego en el parque acuático lleno de escombros y nos vamos con Ruth y Jaime. Ruth ha ido a la psicóloga a plantearle sus dudas: “Jaime es un señor alto, caballeroso, serio y me ha llevao a un puticlub.” Han superado el problema de los ronquidos durmiendo en habitaciones separadas, pero ahora se les presenta un drama que puede ser insuperable porque a ella no le gusta el café torrefacto y lo prefiere natural, así que se lo dice con mucho tacto:

“El torrefacto es muy malo. Es cancerígeno. No, en serio que es muy malo. No quiero que lo compres. Si lo compras lo pagas tú. Yo no quiero eso. Nada de torrefactos. No sé si me has entendido: torrefacto no, gracias…” Y Jaime le dice que no hace falta que se lo repita tantas veces, que con las treinta primeras ya había pillado la idea. Creo que acabamos de descubrir una nueva enfermedad: la ‘torrefactofobia’.

Mientras tanto, Rafa sigue explotando sus dotes de seducción. Tras realizarle llaves de lucha grecorromana la semana pasada, ahora se sincera con María: “No eres mi tipo”. No se puede hacer peor. Y es que luego confiesa que está mosqueado porque María no le hace caso y cuando está así se pone borde. Parece que todo está arreglado y ya está todo dispuesto para que se trasladen a vivir a Jerez.

En casa de Jesús y Jesuli, más conocidos como los Jesuses, ya se ha solucionado en parte la polémica del “animalprín” y ahora reciben la visita de Conchi (la madre de Jesús) y la tía Amparo. A Conchi la conocíamos por haberse ‘quedao cuajá’ cuando supo que su hijo se casaba. Ahora ha conocido a su yerno y se ha ‘quedao en choc”.

Jesuli hace lo posible por agradar a la familia de Jesús y convence a su suegra para someterse a un cambio de peinado. Mientras tanto, la tía Amparo ha decidido dormir con su sobrino y como Jesuli no va a dormir con Conchi, le toca sofá.

Jonathan y Marie inician su convivencia en Sevilla. La semana pasada invitó a Marie a nadar con delfines después de que se marease en el barco y casi se ahogara. Esta semana la hace convivir con una araña más grande que una centolla y además le prepara una comida que lleva calamar pese a que Marie le había dicho que era alérgica.

Algún día tenemos que hablar de los inconvenientes de poner como beneficiario del seguro de vida a tu cónyuge. Jonathan le ha presentado a Marie a su madre su abuela y parece que están todas encantadas. La abuela ha quedado en invitarla a un cafelito. Es maja la abuela, yo iría.

Por su parte, Jordi sigue intentando seducir a Mónica. Se quedan a dormir en casa del padre, quien guarda un arma de gran calibre en el somier. Es de pega, pero acojona y parece un aviso. Ella piensa que el sexo es el 90% de la pareja, pero por ahora se apaña con el 10% restante aunque él le dice frases tan bonitas como "Me gusta que haigas sido sincera conmigo.”

Jordi parece buena persona, pero no sabe cortar jamón que es un conocimiento básico. Ojalá una asignatura de esto en el plan de estudios. Y de hacer tortilla de patatas, antes de que los anglosajones acaben con todo.