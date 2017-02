PROGRAMA 4 – TEMPORADA 3 – CASADOS A PRIMERA VISTA

Rafa y María amanecen un día más en Marrakech más distantes que nunca. Tras varios días de enfrentamientos en su luna de miel, Rafa explota y le deja las cosas claras a María que se sorprende con su altiva y fría actitud. Rafa ya no tiene paciencia con la castidad de María y no cree que las cosas vayan a funcionar porque no es su tipo de mujer.