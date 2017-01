ROGRAMA 7 | SEGUNDA TEMPORADA 'CASADOS A PRIMERA VISTA'

Tras un tenso día en el que Mónica no ha hablado muy bien de su marido al resto de parejas, han llegado las copas donde toda tensión se ha relajado. Es la hora de ir al hotel y pasar la noche en la intimidad. Mónica besa a su marido e intenta excitarle pero Pedro no parece estar muy por la labor de una noche de pasión. A la mañana siguiente Mónica desconfía de su marido: "a ti te pasa algo, no es normal que una mujer esté 15 minutos encima tuyo y no te apetezca". Pedro se siente presionado.