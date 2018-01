"¡Chabelita!, ¿cómo te has atrevido a dejar a mi macho africano a dos velas?", por Jesús Carrillo

PALABRA DE JESÚS - COMENTANDO EL PROGRAMA 03 - CUARTA EDICIÓN

Ahora que ya hemos casados a cinco parejas, ¡nuestro Jesús Carrillo tiene aún más tela que cortar! y es que sigue adorando a su pija y a su Heidi de Miami. Jesús confiesa haberse enamorado del matrimonio formado por Dámaris y Gabriel: "Me emociono al verles, están enamorados de verdad" y ruega que no se corte esa coleta. Sin embargo, el matrimonio de Noelia y Raúl le ha dejado traumatizado. Pero quién realmente le saca de quicio es Alessandra o, como él la llama, Chabelita por no aprovechar como se merece a Adrián. ¡No te pierdas el lado más divertido de 'Casados a primera vista' con Jesús Carrillo!