Mónica Ceide, protagonista de Interviú: "Hice el amor con Pedro pero él tenía a su ex en la cabeza"

A sus 47 años, Mónica Ceide se ha convertido en un rostro conocido tras su paso por el programa 'Casados a primera vista' al que se presentó para encontrar al hombre de su vida. Ahora protagoniza la portada de Interviú con una pose sexy vestida únicamente con una camiseta transparente que deja entrever el buen cuerpo que tiene.

La concursante de Lugo, experta en protocolo y coach y madre de un chico de 21, reconoce que su marido al que conoció en el concurso ha sido todo un reto para ella: "Quería que me hiciese el amor, no follar así como así porque para eso me sobran, tengo 50.000. Yo hice el amor y él no me lo hizo. tenía a su ex en la cabeza"

En una habitación de hotel, apoyada en la cama y en un sofá, Mónica saca su lado más provocativo mientras confiesa ser una mujer machista con un objetivo firme: "Me he dedicado toda la vida a hacer feliz al hombre"

Coordinadora en la ciudad gallega del partido derechista Vox, Mónica no sabe cómo aceptarán la publicación en su partido. Algo que no parece importarle, ella tiene un cuerpo que mostrar y algo que decir al sexo femenino "Quiero demostrar a las mujeres que hay que hacer cosas excitantes y emocionantes"

¿Hará feliz a Pedro, su marido en 'Casados a primera vista'?