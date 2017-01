CONCURSANTE DE LA TERCERA EDICIÓN

Este gitano y cordobés graduado en educación social está buscando el amor. Parece que el destino se lo ha puesto un poco complicado porque, como dice él, "ser gay y gitano, es una putada". A pesar de ser gay no se ve subiendo al altar si no es con una boda gitana. ¿Conseguirá un hombre con el que casarse en su soñada boda flamenca?No te pierdas el estreno de 'Casados a primera vista' el lunes a las 22:30.