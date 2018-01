Ganas de sexo, poca autoestima, mucho tequila y complicidad en los mejores momentos de 'Casados a primera vista'

LOS MOMENTAZOS DEL PROGRAMA 03 - CUARTA EDICIÓN

En la tercera entrega de 'Casados a primera vista' ha habido un poco de todo. Carolyne se ha desinhibido a base de tequilas porque no entiende que no haya nada de fuego en su matrimonio. A Julián se le ha agotado la paciencia con los miedos de María José. Adrián no ha pegado ojo en su noche de bodas por no haber tenido sexo y, sin embargo, a Dámaris y a Gabriel no les ha faltado el deseo pero han preferido ir poco a poco y dormir haciendo 'la cucharita'. ¡Revive los momentazos del tercer programa!