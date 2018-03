tras firmar el divorcio

Hablamos con Álvaro tras divorciarse de Tamara, un matrimonio que no empezó bien desde el primer día porque Álvaro no se sintió atraído físicamente: "Ha fallado la conexión física y que no teníamos cosas en común". Para el candidato de 'Casados a primera vista' su boda con Tamara no es un buen recuerdo. Sin embargo, anima a que la gente se presente porque la experiencia es bonita.