PROGRAMA 4 | SEGUNDA TEMPORADA 'CASADOS A PRIMERA VISTA'

Mónica y Pedro tiene que decidir en que casa van a vivir. Como el matrimonio no llega a un acuerdo, intercambian las llaves para que conozcan la casa de su pareja. Mónica tiene miedo de las amigas de Pedro pero la gallega tiene una teoría "si un hombre come lo suficiente en casa no tiene porque salir a comer. Si come por la mañana, la tarde y la noche no le van a quedar fuerzas para merendar"