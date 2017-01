Mariano Zumel

Pese a haber tenido varias relaciones estables, Mariano no se considera afortunado en el amor. No encuentra a nadie que le complazca totalmente y piensa que hay muchos valores, como la fidelidad, que actualmente se están perdiendo en las parejas. En “Casados a primera vista” espera vivir una experiencia enriquecedora, y encontrar a esa persona con la que se entienda bien. Le gustan las chicas con iniciativa, cierto carácter y sentido del humor. Busca una mujer con quien tenga feeling, aunque no sea un 10 en cara y en cuerpo.

Se define como un hombre sensible, luchador, ambicioso y bastante sociable, con inquietudes intelectuales y culturales. A veces, tiene un humor demasiado sarcástico que no todo el mundo comprende. En sus relaciones intenta ser galante y para él es muy importante que a su lado las mujeres se sientan tranquilas y seguras.