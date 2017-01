PROGRAMA 7 | SEGUNDA TEMPORADA 'CASADOS A PRIMERA VISTA'

Tras el primer encuentro entre nuestras parejas, ambos bandos se dividen para hablar con más intimidad. José Ramón se reúne con las chicas y les confiesa sus dudas, no soporta la impuntualidad de su marido Alberto y teme su posible trabajo en Londres durante un año: "No quiero perder mi tiempo ni que lo pierda él". José tiene la sensación de que siempre está tirando de Alberto y cree que su relación no tiene solución: "Busco algo duradero pero no a cualquier precio"