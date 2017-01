PROGRAMA 2 | 'CASADOS A PRIMERA VISTA'

La primera pareja del mismo sexo en ser unida por el método ya conoce que su boda se celebrará en 48 horas en México. Ambos se sienten emocionados y contentos, ya que tienen ilusión por encontrar a su media naranja, ya que no les ha ido muy bien en esto del amor. "Me someto al método porque nunca he encontrado a nadie compatible conmigo", dice José Ramón.