PROGRAMA 2 | 'CASADOS A PRIMERA VISTA'

La madre, prima y amigas de José Ramón van a enterarse de que su pequeño se va a casar en dos días con un desconocido. Tras conocer la noticia, su madre no se lo puede creer, y no tiene muy claro que esta idea pueda ir bien, pero termina por apoyar a su hijo. "Si no arriesga no sabe si es el hombre de su vida", dice.