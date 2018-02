"Os traigo en exclusiva, buena mandanga", por @hematocritico

La semana pasada vimos en el avance imágenes de la luna de miel de Adrián y Alessandra en Túnez...

Y me quedé maravillado con las habilidades de Adrián como guía turístico. Aquí tenía que haber algo más. Un talento como el suyo para describir la belleza de un entorno monumental no podía salir de la nada.

Así que puse a mi red de contactos vecinales a investigar y…¡traigo noticias frescas, compañer@s!.

Un vecino de Adrián, al que llamaremos Juan Andrés, nos cuenta: “ Efectivamente. El chaval estuvo matriculao estudiando en la escuela de turismo e iba para guía, pero lo dejó porque se sentía incomprendido” Juan Andrés tenía pruebas, me entregó una serie de apuntes que recuperó de un contenedor: "Tiró todo este material pero yo lo encontré y me pareció tan hermoso que no quise deshacerme de él “

Así que aquí está. Os traigo en exclusiva, buena mandanga. El trabajo de fin de curso de Adrián en turismo rechazado por el sistema convencional y atrasado de la escuela española.

Ellos no te comprenden, Adrián. Nosotros sí.

Pues esto es tres pirámides de piedra super tochas en medio del desierto. Hay que patear a saco pa ver esto y no te dejan ni entrar ni hay bares ni nada. Pues ya ves

Esto es que está así. ¡Está así! ¡Hecho una mierda! Como para ir a verlo, vaya

Un reloj muy tocho, tíos andando haciendo el payaso y los buses que tienen dos pisos. Esto de los buses merece la pena verlo, pero ya me dirás tú lo otro

Está la torre Eiffel que es supertocha y MEH pero lo bueno es que está cerca Disneylandia que es cojonuda. Está Mickey, Pluto, Donald… Me parece que Harry Potter y Batman también, hay mogollón de cosas. Eso sí que está bien y está entretenido.

Igual no son viejas aquí las cosas, no. Madre mía, no hace falta una renovación buena aquí ni nada. Para visitar en el futuro.

ESTO SÍ. ESTO SÍ QUE SÍ. PLAYAS, FIESTAS DEL COPÓN,PA QUÉ MÁS. ESTO ES TURISMO BUENO. TURISMO TURISMO.

