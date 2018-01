"Los parecidos de los candidatos de 'Casados a primera vista'", por @hematocritico

Cuando veo el programa y me encuentro por primera vez estas caras que me acompañarán semana tras semana en mi cabeza siempre se repite una pregunta… ¿DE QUÉ ME SUENAN ESTOS TÍOS? ¿A QUIÉN SE ME PARECEN?

Un equipo de científicos y vecinos de los participantes me han ayudado a identificar los a quién se parecen de esta temporada y los resultados son escalofriantes.

DAMARIS es Shakira. De hecho podría doblarla en algún videoclip con alguna coreografía que le puede enseñar su marido.

GABRIEL es BRAD PITT (con mala vida, todo hay que decirlo) mezclado con UN RAPERO.

ALESSANDRA es Nuria Bermúdez haciendo de Danaerys. Ella sí que está destinada a gobernar el trono de hierro, madre mía.

ADRIÁN es Idris Elba mezclado con Rafa Mora. Niñ@s, a la cola, por favor.

MARIA JOSÉ es Celine Dion, y está preparada para vivir en Las Vegas a todo trapo.

JULIÁN es un ejemplo perfecto de guapofeo, George Clooney conoce a Bernardo.

SHEYLA es Rita Ora unas tonalidades por debajo.

CAROLYN es la dulzura de Sandra Bullock con la dulzura de Heidi. Y con Dulzura Extra.

Ahora que ya los tenemos ubicados… vamos a por las lunas de miel. ¡Hasta la semana que viene!