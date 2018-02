"Cocina práctica con Gabriel", por @hematocritico

Me he enternecido con el amor a fuego lento entre Carolyne y Sheyla, que lo mismo se ven pelis de Pixar como se que ponen moradas a comer ostras con dobles entendidos, me he crispado con la crispadísima relación de Raúl y Noelia, me he reído con los chistes de Julián y me he alegrado al caer en la cuenta de que probablemente sea la última vez que vea a Álvaro en mi vida. ¡Buen viaje en la vida, amigo! ¡Sigue con esa actitud de m******!

En fin, malos rollos aparte, mi red vecinal me trae un documento explosivo.

¿Se os ha caído la baba viendo los exquisitos platos que prepara Gabriel para Dámaris en su vuelta a la rutina? Ahora la vida ya no son terrazas sicilianas con pizzas y lasañas espectaculares, y ya estamos inmersos en la JODIDA REALIDAD.

Un vecino de la pareja nos comenta:

- Estábamos viendo la tele por la noche y escuchamos un ruido. Algo había caído de la ventana del piso de Gabriel y Damaris. Bajamos para ver qué era y parece que alguien había lanzado un libro de recetas. Estaba escrito a mano. Lo abrimos y comprobamos que… ¡eran las recetas de Gabriel!

Me pasan el documento. Aquí iba anotando Gabriel las recetas de sus platos preferidos, los que prepara para llevar al gimnasio.

Y aquí, en exclusiva para mis casaders, voy a reproducir algunas de estas obras de arte de la cocina….esto….minimalista.

ARROZ CON ATÚN

Arroz con atún | @hematocritico

Su plato estrella

Se hierve arroz. Se echa un bote de atún. Se mete en un tupper. CONSEGUIDO. Podría comer esto todos los días. De hecho… ¿Por qué no hago eso? Mmm...

GARBANZOS

Garbanzos | @hematocritico

Se hierven garbanzos. Ya está. Mucha fibra.

LENTEJAS A LA GABRIEL

Lentejas a la Gabriel | @hematocritico

Se hierven lentejas. Al tupper. Ya está. Le llamo a la Gabriel porque MÁS MI ESTILO IMPOSIBLE.

ATÚN

Lata de atún | @hematocritico

Se abre una lata y se come con un tenedor. Listo. Para cuando no te hace falta ni el arroz.

Esto tiene una ventaja porque te ahorras tener que lavar luego el tupper. Lo abres, tenedor y listo. ¡Es que es perfecto!

Nota: Posible variedad… ¿una lata de mejillones. ¿por qué no? Soñar es posible.

MACARRONES

Macarrones | @hematocritico

Hierves unos macarrones. Listo.

Nota : ¿Echar atún? VAMOS, GABRIEL , NO TENGAS MIEDO A ROMPER TUS LÍMITES.

GARBANZOS CON LENTEJAS, MACARRONES Y ATÚN

¿No querrìas tirar lo que sobró de toda la semana? ¡EL VIERNES GRAN FIESTA PARA LOS PALADARES!