POR @HEMATOCRITICO

@Hematocritico comenta la cuarta entrega de 'Casados': "Creo que ya he perdido hasta la cuenta de la cantidad de parejas que hay en esta temporada de 'Casados a Primera Vista'. Solo me arrastro y me dejo llevar por este tsunami de ceremonias tensas, familias afectadas, noches de bodas incómodas, convivencias lamentables y a veces, incluso, amor del de verdad."