PROGRAMA 3 | CASADOS A PRIMERA VISTA

Tras una noche de bodas que acabó en una fuerte discusión, llega el día siguiente para Gloria y Salva al que hay que hacerle frente. Salvador está dispuesto a intentarlo con su mujer pese a que bromea con la noche que ha pasado; "El matrimonio no se ha consumado". Pero Salvao no va a tirar la toalla, el albaceteño propone a Gloria ir a ver a su equipo de fútbol pero ella le deja bien claro que no lo piensa hacer: "Antes cruzaría el Ganges a nado con llagas en los pechos y moriría agónicamente de la infección sin recibir tratamiento, que ver un minuto de fútbol"